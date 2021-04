Alianza Atlético | Fuente: @LigaFutProf

Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético EN VIVO | Hoy, lunes 26 de abril, desde las 11:00 a.m. (horario peruano), el equipo trujillano recibe al sullanense por la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional más importante de Perú. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Fecha y hora del Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético

Lunes, 26 de abril, a partir de las 11:00 de la mañana



Lugar

Estadio Monumental





Carlos A. Mannucci vs. Alianza Atlético: minuto a minuto

