Carlos Compagnucci se refirió a la derrota de Universitario | Fuente: Universitario

El traspié que sufrió Universitario ante César Vallejo, en el estadio Mansiche, dejó un sabor amargo al técnico Carlos Compagnucci, quien consideró que los cremas merecían al menos rescatar un punto.

"Me voy con sabor amargo por el resultado, el partido se define por un detalle, una distracción nuestra, esa fue la única diferencia, después el trámite fue bastante parejo", dijo Carlos Compagnucci en conferencia de prensa.

El estratega argentino considera que Universitario hizo todo para llevarse al menos un punto sobre todo en el segundo tiempo.

"Nosotros en el segundo tuvimos más ocasiones de peligro y la posesión del balón. Creo que tranquilamente pudimos empatar el partido", acotó.

El equipo fue de menos a más: "Nuestro momento fue en el segundo tiempo. Creo que merecíamos empatarlo por situaciones. El equipo fue creciendo desde el primer minuto al 90 siempre fuimos para arriba, tratando de proponer. Enfrentamos a un rival que es un buen equipo, bien trabajado, que tuvo dos días más de descanso que nosotros, sin embargo, el equipo propuso", agregó Compagnucci.

Compagnucci sobre Valera

Alex Valera fue, nuevamente, uno de los ausentes en Universitario. El delantero aún no soluciona su sitiuación contractual con el club y Compagnucci no sabe si podrá contar con él o no.

"Es una situación que tenemos que dejarla de lado y poner el foco en el partido, lo único que interesa es competir. Lo de Alex es una situación en la que nosotros no podemos hacer nada, sea Valera, Carvallo o José Zevallos el que falte, siempre va a perjudicar al equipo porque es una pieza menos", indicó.