Carlos Compagnucci asumió la dirección técnica de Universitario en junio de 2022 | Fuente: Universitario

El técnico Carlos Compagnucci quedó con un sinsabor tras la derrota que sufrió Universitario frente a Alianza Lima por 1-2 en el estadio Monumental por la jornada 5 del Apertura por la Liga1 Betsson. El entrenador de la 'U' lamentó que su equipo no haya podido sacar un resultado positivo, pese a las situaciones que generaron dentro del campo.

"Perder un clásico no es bueno para nada. Uno puede hacer un análisis y decir que se crearon situaciones, estaba mirando las estadísticas, las llegadas, pero perdimos, es más difícil. Lo que queremos es ganar. Lógicamente que la ruta más fácil es jugar bien, crear situaciones, pero lo que queremos es ganar. En los últimos dos partidos vi algo parecido, crear situaciones, pero no poder concretarlas y estamos pagando caro los errores que cometemos".

El DT considera que hay un momento de quiebre en el clásico. "Hay un momento del partido en que se parte y el equipo tiene que ir a buscar desesperadamente. Creo que ahí no tuvimos gran claridad, pero tampoco le dimos opciones al rival; sin embargo, no pudimos ganar el partido. A mí lo que más me duele es eso", indicó.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



El técnico también se refirió a la demora de los cambios en el clásico. "Esto es fútbol y tu opinión es igual que la mía, yo ni soy más ni menos que tú ni cualquiera, son opiniones. Que yo me haya demorado es una opinión, yo no lo veo así. Veo el momento del partido y creo que enfrentando a un gran equipo voy mirando los momentos. Acepto las diferentes opiniones".

Sobre la suplencia de Piero Quispe, el DT indicó: "Dije lo mismo que la primera conferencia que di. Los once que elegí para iniciar el torneo son los que vi mejor en forma para empezar ese partido".

Pese a los resultados adversos que han obtenido en las dos últimas fechas, el entrenador considera que no han sido superados por los rivales.

"Creo que hemos hecho un buen partido, el segundo no lo merecimos perder, pero no hicimos goles. El equipo apareció, no creo que haya un equipo que en los 90 sea dominador. En los tres partidos hemos sido más dominadores que dominados, creamos situaciones. Ahora sí, perdimos dos partidos y eso me quita autoridad. El perder me quita toda autoridad. Ahora, estoy conforme con lo previo, después le puedo errar un montón porque el fútbol es un juego".

Carlos Compagnucci también mencionó a la suplencia de 'tito' Urruti. "Los que entran, están en el mejor en ese momento. Para mí es tan importante el que inicia o entra 10 minutos como es el caso de Luis Urruti, que cuando ingresa es determinante pero aún no está para 90 minutos".