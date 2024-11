'Jarrita' Ramírez arremetió contra Guillermo Salas tras descenso de César Vallejo: "Es el principal responsable de esta debacle"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Alejandro Ramírez arremetió contra Guillermo Salas tras el descenso de César Vallejo. A través de sus redes sociales, el popular 'Jarrita' se mostró indignado por la pérdida de categoría del cuadro Trujillano y no tuvo reparos en culpar a 'Chicho' por lo sucedido.

"No puedo creer lo que estoy viendo, lo que está pasando, parece una pesadilla. Todo lo que me costó volver a Primera y más aún a Vallejo, un grandísimo equipo, el equipo que me vio crecer como futbolista, el equipo donde debuté en el fútbol profesional, mi equipo", indicó en un primer momento.

"Es cierto que los dirigentes han tomado malas decisiones, pero tengo que decir que ese hijo de **** del Chicho Salas me quitó las posibilidades de seguir defendiendo mis colores. No me quiso desde el día que llegó, sin razón alguna", complementó el atacante nacional.

Mensaje de Alejandro Ramírez en InstagramFuente: jarritaramirez27

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Por qué Guillermo Salas no lo quiso en el equipo?

Luego, 'Jarrita' dio a conocer las explicaciones que le dio Guillermo Salas para no tomarlo en cuenta. A su criterio, ninguno demostró que tuviera un buen nivel, salvo Jairo Vélez.

"Siempre alegó que todos los extremos o volantes ofensivos eran mejores que yo y quiero saber quién ha sido mejor que yo o si lo han demostrado en todo este Clausura. El único indiscutible ha sido Jairo. Quisiera saber qué pensará ahora ese maldito hijo de ****, ya que es uno de los grandes responsables de esta debacle".

Por último, lamentó el descenso de César Vallejo y espera que las cosas mejoren para él. "Es una pena todo esto. Habrá que voltear la página y seguir adelante. Estoy seguro de que el fútbol aún me tiene una cuentas alegrías más", finalizó.