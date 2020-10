La frase del DT de Vallejo inició el enfrentamiento luego del partido. | Fuente: Twitter

Esta tarde, jugadores del César Vallejo y Carlos A. Mannucci se enfrascaron en una gresca luego de su respectivo partido por la primera fecha del Grupo B de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar.

Luego de finalizado el encuentro, el cual ganó el cuadro ‘poeta’ por 3 a 2 en el estadio de San Marcos, los jugadores de ambas escuadras acudieron corriendo a los camerinos para iniciar un enfrentamiento, que felizmente no llegó a las manos.

En una entrevista posterior al episodio, José “Chemo” del Solar, entrenador del César Vallejo, pidió disculpas por haber mencionado una frase que dio inicio a la bronca.

“Yo camino a los vestuarios, lanzo una frase diciendo, textualmente: “el próximo año ya nos ganarán”. Probablemente, una frase desafortunada por el momento y la calentura del partido. Yo reconozco esto y aprovecho la ocasión, si es que la gente, el plantel o los directivos del Mannucci se han sentido molestos u ofendidos por esa frase mía, para pedirles mis disculpas de verdad. Es producto simplemente de la calentura del partido”, mencionó.

Explicó también cómo se desenvolvió la tensa situación. “Posteriormente a eso, yo me fui a los vestuarios. En ningún momento estaba en la trifulca que se generó entre los futbolistas y los cuerpos técnicos. Al final de todo, Diego Haro, el árbitro, se me acercó hasta el vestuario para decirme que me expulsaba por esa frase que había dicho yo cinco o 10 minutos antes de terminar el partido”, afirmó.

Por último, señaló que nunca tuvo problemas con Pablo Peirano, entrenador de Mannucci: "Quiero aclarar también que no he tenido en ningún momento algún altercado con Pablo Peirano. No lo he visto después del partido. Pero sí he podido conversar con algunos futbolistas del Manucci que se acercaron hasta el vestuario".

Chemo del Solar pidió disculpas | Fuente: César Vallejo

Los 'Poetas' tienen el dominio histórico ante los carlistas, dado que no han sufrido derrota en ninguno de los cotejos que han sostenido entre ellos.