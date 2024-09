Christian Cueva: "Las críticas pueden ser una enseñanza en tu vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva se encuentra feliz tras debutar con Cienciano de Cusco. El volante nacional -de 32 años- jugó el pasado viernes, once meses después de su último partido en la Liga 1 Te Apuesto, cuando aún pertenecía a Alianza Lima.

"Feliz por este momento, por la oportunidad que Dios me da, está pasando en un momento de mi vida en el que se dieron muchas cosas, pero estoy agradecido por esta oportunidad que me da la vida, que me da Dios y el club. Por ese lado estoy feliz, me siento tranquilo, pero tengo que trabajar mucho", expresó Cueva.

"El público siempre está a la expectativa, no solamente los hinchas. Tengo recién mi primer partido con el club y se dio con un triunfo importante para nosotros, fue bueno participar y volver a sentirme importante", agregó.

Además, Cueva se refirió a las críticas que recibe por su bajo rendimiento y por sus actos fuera de las canchas.

"Siempre van a haber opiniones, yo estoy siempre tratando de escuchar mucho. Las críticas pueden ser una enseñanza en tu vida, yo estoy siempre tratando de ser mejor y hacerme cada vez mejor persona y estoy agradecido con la vida porque aún estoy aquí", concluyó.

¿Cuándo será el próximo partido de Christian Cueva en Cienciano?

De no mediar inconvenientes, Christian Cueva será convocado para el choque entre Cienciano y Sport Huancayo, a jugarse el miércoles en el estadio Garcilaso de la Vega, en Cusco.