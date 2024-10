Christian Cueva: "Extraño mucho la Selección Peruana"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un mes y medio después de integrarse al 100 % a las filas de Cienciano, Christian Cueva disputó su primer partido como titular con el ‘Papá’ en la Liga 1 Te Apuesto. El mediocampista arrancó las acciones en el cotejo contra César Vallejo en Trujillo, el cual terminó con empate 2-2.

“Después de mucho tiempo sin arrancar un partido, prácticamente un año, me sentí bien y por eso estoy feliz. Encontré un equipo que me da esa confianza, y sinceramente me sentí bien. Espero seguir así y terminar de la mejor manera”, declaró a L1 MAX.

Christian Cueva llevaba cuatro partidos saliendo del banco con Cienciano, hasta que luego del tiempo de para del campeonato por la fecha FIFA se hizo de un puesto en el once. Su última vez como titular fue en setiembre de 2023, cuando pertenecía a Alianza Lima.

“Tengo que seguir trabajando para dar lo mejor de mí. Estos partidos me ayudan mucho. Lamentablemente, hay cosas que pasan en un cotejo, como interrupciones de tanto tiempo. Cortan las expectativas que tenemos como equipo”, señaló sobre el empate en Trujillo.

Christian Cueva apunta a la Selección Peruana

Christian Cueva fue consultado respecto a la Selección Peruana, donde estuvo considerado para la convocatoria de la Copa América 2024 por el entrenador Jorge Fossati. Luego del certamen no estuvo en la citación de los cotejos por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Extraño mucho la Selección, pero también me siento feliz de estar en Cienciano. Es lo que me mantiene de pie, lo que me mantiene firme: buscar ser feliz jugando al fútbol”, indicó.

“Siempre trabajo en lo físico, busco estar cada vez mejor. Sé que los tiempos han sido cortos, no he tenido una pretemporada con un club, pero más allá de eso, mis compañeros y el cuerpo técnico me están ayudando para poder mantenerme bien y, de repente, dar lo mejor de mí, que es lo que quiero”, añadió sobre su estado físico.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Christian Cueva está a la expectativa de la próxima convocatoria de la Selección Peruana, dado que en noviembre la ‘Bicolor’ tendrá acción para los partidos por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias.

En Lima, Perú recibirá a Chile en el Estadio Nacional, el viernes 15 de noviembre; mientras que el martes 19 visitará a Argentina, en Buenos Aires. El seleccionado se ubica en la penúltima casilla de la clasificación, a seis unidades del puesto de repechaje.