Christian Cueva llegó a Santos a inicios de año proveniente del Krasnodar. | Fuente: Prensa César Vallejo

Christian Cueva, sin lugar en el Santos, podría recalar en la César Vallejo. Según lo informado en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el conjunto norteño le hizo una propuesta al mediocampista de la Selección Peruana con miras a la próxima edición de la Liga 1 Movistar, luego de tener muy poca continuidad en Brasil durante la última parte del año.

Como sabe, Christian Cueva estuvo entrenando con la César Vallejo alrededor de una semana durante la presente temporada para ponerse en forma tras ser separado de los entrenamientos del Santos. José Guillermo del Solar, entrenador del cuadro 'poeta', ya conversó con el jugador y le comentó que harán un trabajo especial con él.

Sin embargo, la persona de César Vallejo que tuvo el primer acercamiento con Christian Cueva fue Richard Acuña. Ahora, este asunto lo está manejando principalmente César Acuña, presidente del club, y se hará todo lo posible para ficharlo para la siguiente Liga 1 Movistar.

No obstante, un detalle a tener en cuenta en esta negociación es que César Vallejo aún no ha conversado directamente con alguien en Santos. Considerando la cantidad de dinero que pediría el club brasileño por Christian Cueva, en la entidad trujillana piensan en concretar un préstamo y no una compra.