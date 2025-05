"Vamos por la victoria en Brasil": Christian Cueva se llena de confianza tras su buena actuación con Cienciano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cienciano del Cusco goleó 4-0 a Deportes Iquique y se afianzó como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana, con 9 puntos de 15 posibles y hundió al cuadro chileno en el último puesto de la tabla, con 4.

Este compromiso quedó marcado también por la destacada actuación de Christian Cueva, que atraviesa un buen momento al ser el hombre pensante de Cienciano.

"Ya dimos el primer paso, pero queremos más. Vamos a ir a jugar como siempre lo estamos haciendo con la llegada de (Carlos) Desio", señaló Cueva, que dio un mágico pase para una de las anotaciones de Gaspar Gentile.

El exjugador de Alianza Lima se mostró optimista cuando le consultaron sobre si Cienciano está capacitado para obtener un buen resultado en el choque ante Atlético Mineiro en Brasil, que cierra el Grupo H.

"No va a ser fácil, pero con la confianza que cada vez estamos juntos estamos creciendo. Vamos a estar en todo momento juntos en lo bueno y lo malo. Lo colectivo es importante, el crecimiento es importante, de los que están y de lo que entran. Vamos a ir a buscar una victoria en Brasil", agregó.

Cueva agradece a la hinchada de Cienciano

Cueva habló sobre su actual rendimiento en el 'Papá'. "Salió algo ahí, bien por dar algo de mí al equipo. Y siempre mi granito de arena es función al equipo", comentó.

Finalmente, el mediocampista de 33 años agradeció el apoyo de la hinchada del cuadro imperial. "No ahora, siempre he dicho que en la ciudad del Cusco el hincha de Cienciano siempre me recibió de la mejor manera desde el primer momento. Yo trato de retribuirlo en el campo", culminó.

Triunfazo de Cienciano en Cusco

El equipo cusqueño, dirigido por el argentino Carlos Desio, ya venía al encuentro con la moral al tope, como líder de su grupo, y muy cómodo en su sede sobre los 3.300 metros de altura de la capital incaica.

Atlético Mineiro escolta con 8 puntos al líder y Caracas tiene 5, uno más que el colista chileno.

En la última fecha del Grupo H, el 29 de mayo próximo, Cienciano visitará al Atlético Mineiro, mientras que Caracas recibirá al Deportes Iquique.