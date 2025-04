Christian Cueva recibe duro mensaje de Reimond Manco tras hablar de la Selección Peruana: "En Eliminatorias no le alcanza"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva fue la figura de Cienciano de Cusco en el triunfo por 2-1 ante Sport Huancayo por la Liga1 Te Apuesto. El volante de 33 años destacó por partida doble y recibió elogios por su actuación bajo la batuta de Carlos Desio.

El exjugador de Alianza Lima se mostró contento por ser noticia dentro de la cancha y recalcó que trabajará para continuar en un buen nivel. Incluso habló de la posibilidad de volver a la Selección Peruana.

Al respecto, Reimond Manco opinó sobre el rendimiento de Cueva en la fecha 10 del Torneo Apertura. “Cueva, para jugar en Cusco, donde es una ciudad de altura y ya está aclimatado, le alcanza para hacer este tipo de cosas, que no es todos los partidos”, indicó.

En otro momento, el exfutbolista sostuvo que este nivel no le alcanzará a Cueva para rendir en la bicolor. “Pero para un nivel de selección como se está viendo en la Eliminatoria, personalmente creo que no le alcanza”, puntualizó.

Recordemos que Cueva no juega en la bicolor desde la Copa América, certamen donde fue convocado por el entonces seleccionador, el uruguayo Jorge Fossati, a pesar de su falta de continuidad.

Christian Cueva puso el 1-0 para Cienciano en Cusco. | Fuente: Liga1 Max

Christian Cueva habló de la Selección Peruana

Tras su gran rendimiento con Cienciano, Christian Cueva señaló que siempre piensa en la Selección Peruana, pero de momento se encuentra enfocado en jugar por Cienciano en Liga1 y Copa Sudamericana.

“Yo no quiero hablar de algo que todavía no..., de hecho me encantaría, siempre estoy ahí, siempre pienso en mi selección, cuando no estoy, apoyo de donde estoy, pero ahora me importa mucho lo que estoy pasando acá en Cienciano, espero mantener, porque esa es la idea, de poder jugar, de poder tener felicidad, para mí, la felicidad es poder jugar al fútbol, es lo más grande que tengo”, señaló 'Aladino' tras marcar en el triunfo ante Sport Huancayo en Liga1.