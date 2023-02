Christian Ramos | Fuente: Liga 1

Este lunes Sport Boys venció por 2-1 a Unión Comercio por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson 2023 en el estadio Alberto Gallardo y, por su parte, Christian Ramos, defensor de la 'Misilera' y jugador de la Selección Peruana, se refirió a la problemática del torneo local con respecto a los derechos de transmisión.

"La única reflexión que tengo es que me parece que por las puras fuimos al Mundial. Pensé que yendo a Rusia 2018, esto iba a cambiar, pero esto sigue así. No se trata de los jugadores, sino de los dirigentes que no se ponen de acuerdo", indicó Christian Ramos en diálogo con Best Cable.

Asimismo, la 'Sombra' indicó: "Después le echamos la culpa a la sub 20, sub 17, sub 15 y a la mayor, esto no tiene cuándo acabar".

En tanto a la postura de Sport Boys de presentarse a jugar pese a que firmaron el acuerdo junto a otro seis clubes de no hacerlo hasta que se retire la medida cautelar, Ramos sostuvo: "Nuestra función es jugar, y los de afuera tienen que ponerse bien los pantalones y asumir las cosas. Me incomoda esta situación, cuando fui al Mundial, pensé que todo esto iba a avanzar, pero hemos retrocedido. Todo esto nos afecta muchísimo".

Por último, Christian Ramos cuestionó el horario en el que fueron programados: "No se puede jugar a la 1 de la tarde, sin embargo programaron y tuvimos que jugar. En ese horario ningún equipo debería de jugar porque es muy complicado y ya es hora que esto cambie de una ve por todas".

Sport Boys vs Unión Comercio: alineaciones confirmadas del partido de hoy

Sport Boys: Alvaro Villete; Dylan Caro, Oliver Benitez, Christian Ramos, Christian Vásquez; Juan Morales, Marcio Valverde, Jesús Chávez; Federico Milo, Edinson Mero, Fabrizio Roca.

Unión Comercio: Salomón Libman; Kelvin Sánchez, Hervé Kambou, Andy Reátegui; Wadid Arismendi, Óscar Barreto, Cristian Neira, Josué Rodríguez; Gino Guerrero, Christian Vargas, Jesús Arrieta.