Hace un mes, Cienciano anunció con bombos y platillos la contratación de Anthony Rosell, pero no pasó ni una hora y borró la información de sus redes sociales ¿La razón? No se había llegado a un acuerdo, pero las puertas no se cerraron. Las negociaciones continuaron y este lunes le dieron, nuevamente, la bienvenida junto al, también, refuerzo Oshiro Takeuchi.

Anthony Rosell jugó por Alianza Lima durante dos temporadas. Alternó en 41 partidos en la Liga 1, sumó 3068 minutos y anotó dos goles. También actuó en la Copa Libertadores (6 cotejos). Al término de su contrato (31 de diciembre) con el equipo victoriano, el lateral izquierdo pudo cerrar las negociaciones con Cienciano. El exjugador blanquiazul, de 25 años, fichó por una temporada.

Pero no es el único. El delantero Oshiro Takeuchi, de 26 años, es otro de los refuerzos de Cienciano para la presente temporada. Su último equipo fue Atlético Grau con el que jugó 16 partidos en la Liga 1. Alternó en la Supercopa y en la Sudamericana.

🔴 TEMPORADA 2021🔝

Tenemos el agrado de anunciar las incorporaciones para la Temporada 2021 de:



👉 Oshiro Takeuchi (Perú 🇵🇪 - Delantero)

👉 Anthony Rosell (Perú 🇵🇪 - Lateral izquierdo)



Bienvenidos al Papá!

Cienciano inicia pretemporada

Por otro lado, el técnico Marcelo Grioni arribó esta mañana a Cusco para iniciar la pretemporada de Cienciano. Aunque primero deberá cumplir con la cuarentena que se impone a todos los que llegan del extranjero debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

El técnico llegó junto a Daniel Ferreyra, arquero del equipo, y los dos nuevos refuerzos colombianos Cristian Cangá y Carlos Morales. Todos deben cumplir con el aislamiento social por dos semanas.