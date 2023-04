Claudio Pizarro jugó en Alianza Lima en la temporada 1998 y 1999.

Claudio Pizarro tuvo unas polémicas declaraciones al referirse sobre la posibilidad que tuvo de regresar a jugar a Alianza Lima antes de su retiro. En un avance de la entrevista que dará en 'La fe de Cuto' el exjugador del Bayern Munich confirmó que tuvo la oportunidad de haber regresado a ponerse la camiseta blanquiazul.

"Me puse a pensar (cuando surge la posibilidad de su regreso) si es que iba a Alianza Lima, pero dije que mejor no porque ¿para qué, para hacer papelón y no divertirme? No me dije, mejor no", sentenció Claudio Pizarro.

Como se recuerda Claudio Pizarro llegó al fútbol europeo en 1999 y desde ahí no regresó al fútbol peruano. En sus últimos años de carrera surgió la posibilidad de regresar; sin embargo, sus últimos años los jugó en el Werder Bremen, equipo en donde es considerado como un ídolo.

Claudio Pizarro en Alianza Lima



El 'Bombardero de los Andes' debutó con Deportivo Pesquero en el año 1996 y en 1998 fue fichado por Alianza Lima, donde mostró un gran nivel que posteriormente haría que emigrara al fútbol europeo. Claudio Pizarro jugó 55 partidos en los dos años que estuvo en el cuadro íntimo y anotó 28 goles.













