Claudio Vivas: "No es una excusa, pero el presupuesto no nos deja competir a la par en la Libertadores"

El director técnico de Sporting Cristal declaró que, aun con las desventajas, sigue con la ilusión intacta de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. | Fuente: Sporting Cristal (Facebook)

Claudio Vivas, director técnico de Sporting Cristal, se pronunció luego del último triunfo de los 'celestes' ante Universidad de Concepción por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

En tanto a la situación que mantiene en duda la clasificación a los octavos de final del torneo, reconoció que si bien cometió errores técnicos, son otros los factores que pueden incidir en realizar un mal partido: "Yo me equivoqué. No es una excusa, pero el presupuesto no nos deja competir a la par en la Libertadores. En ese sentido estamos muy lejos de los clubes grandes o históricos", indicó el técnico 'celeste'.

"No es una queja, cuando vine sabía que eso era parte de, y respeto que es el presupuesto que maneja el club. Pero no es un detalle menor", agregó en una entrevista para el programa Fútbol Como Cancha de RPP.

Aún así, tras caer golpeado en calidad de local ante Olimpia (3-0), el técnico argentino sostuvo que ganar en el siguiente encuentro internacional les devolvió la ilusión: "Teniamos una chance, y no la perdimos. La opción de clasificación sigue intacta", sostuvo Vivas.

El próximo compromiso de Sporting Cristal para saber si continúa con vida en el torneo, será ante Godoy Cruz en calidad de visita el próximo martes 23 de abril a las 7:30 pm. (horal local).