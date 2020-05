Víctor Hugo Carrillo es árbitro FIFA desde el 2005 | Fuente: RPP Noticias

La utilización de mascarillas durante los partidos de la Liga 1 es una posición que se viene debatiendo bastante en los distintos estamentos del fútbol nacional. El árbitro nacional Víctor Hugo Carrillo se refirió, en RPP Noticias, a la utilización de la misma y señaló que un referee no podría dirigir un cotejo con el rostro cubierto.

“No, definitivamente no se puede. Si para un jugador es incómodo, de la misma forma lo es para un árbitro, sobre todo al momento de respirar. El solo hecho de caminar con una es incómodo, entonces imagínate al momento de hacer todas las actividades, como correr y trotar. Resultaría muy incómodo. Lo peor es que cuando tengamos que detener el juego por alguna falta, o reanudarlo, no vamos a poder, ya que tendríamos que bajarnos la mascarilla para silbar y luego volvérnosla a subir”, dijo.

Carrillo también se refirió a la utilización de guantes durante un partido de fútbol.

“El tema de dirigir con guantes es más manejable. Cuando me ha tocado ir a La Paz o Cusco he arbitrado con guantes, ya que los dedos se congelan. Incluso, se puede coordinar con los árbitros asistentes para que nos ayuden con las anotaciones de las incidencias”, agregó.

El contacto con los futbolistas

Una de las situaciones más habituales que se desarrolla en un partido de fútbol es el reclamo o protesta de un futbolista a un árbitro. Para Carrillo, esta es un situación que deberá reducirse, y lo explicó recordando una anécdota.

“En un partido en Cusco, Cienciano vs. San Martín, en el año 2005, me tocó expulsar a Edwin Pérez. Yo me acerqué mucho y él me abrazó reclamando cómo lo podía expulsar. Fue una situación atípica que dio la vuelta al mundo porque muy pocas veces se vio que un futbolista abrace a un árbitro. En esta coyuntura, una acción similar se tendría que evitar”, mencionó y agregó que, para él, lo más importante es la realización de pruebas de descarte a todos aquellos que participen en el regreso del fútbol. “Es algo que, según me informaron, se va a dar”, contó.

Su preparación durante esta cuarentena

El juez FIFA también comentó la rutina de trabajos que viene desarrollando desde su casa durante este confinamiento.

“Desde que inició la cuarentena hemos tenido contacto con el departamento de arbitraje de la CONAR. Primero, para informar cómo nos encontrábamos a nivel de salud. Luego, para comentar cómo nos desenvolvíamos en casa. Tras eso, nos marcaron los trabajos a seguir en lo técnico que lo hacemos con nuestra instructora Ana Pérez y lo físico con el profesor Cristian Medina, que es el encargado de esa materia. Ellos nos monitorean de forma digital entre dos o tres veces por semana”, agregó.

Víctor Hugo Carrillo ascendió a la categoría FIFA en el 2005. A nivel internacional, fue considerado como árbitro de reserva en el Mundial de Brasil 2014 y dirigió la final de la Recopa Sudamericana del 2016.