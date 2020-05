El 'Chino' Huamán. | Fuente: Jorge Huamán

Sport Boys lamentó el fallecimiento del padre de su exjugador Jorge 'Chino' Huamán por consecuencia del coronavirus. El equipo rosado envió sus condolencias a través de sus redes sociales.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro ex jugador y capitán, Jorge Huamán. Enviamos nuestras condolencias para la familia", publicó Sport Boys en instagram.



'Chino' Huaman se mostró golpeado por la muerte de su progenitor y evidenció su tristeza por no poder despedirse de él. "Padre Adorado no sabes cuánto siento tu partida fuiste el mejor, siempre atento, honesto, humilde, honorable, trabajador y una Súper gran persona espero me perdones el no haber estado mas cerca a ti en tus últimos momentos de vida", señaló.

"Te amo demasiado y no sabes como me duele el no haberte podido decir que siempre fuiste mi Ídolo el Único en mi vida, Papito ya nos encontraremos y en ese momento espero poder abrazarte nuevamente y decirte 'Gracias Papito siempre fuiste Mi Ídolo Te Amo'. Descansa en Paz Mi vida", agregó.

Huamán ha jugado 10 años en Sport Boys, club con el cual se identificó en su etapa como futbolista. Además disputó 12 partidos con la Selección Peruana.