Benavente: "¿Jugar en Alianza es bajar un escalón? Es un reto venir al campeón de Perú" | Fuente: Alianza Lima

Luego de desarrollar su carrera en Europa y África, Cristian Benavente tendrá su primera experencia en Sudamérica al aceptar la propuesta de Alianza Lima para la temporada 2022. Con los íntimos tendrá el reto de pelear por el bicampeonato de la Liga 1 Betsson y superar la fase de grupos de la Copa Libertadores, tema pendiente para el club desde el 2010.

Así, Cristian Benavente fue consultado por si llegar al fútbol peruano, a sus 27 años, podría considerarse bajar un escalón en su trayectoria, hecho que lo descartó de plano.

"Para mí venir al campeón de Perú y jugar la Copa Libertadores no es bajar ningún escalón. Es un reto, más que nada. He tenido ofertas en Europa, pero no lo comparo con venir aquí, al campeón", dijo el mediocampista en rueda de prensa.

Cristian Benavente y la Copa Libertadores con Alianza Lima

Cristian Benavente remarcó que le genera “mucha ilusión” disputar por primera vez la Copa Libertadores, además de remarcar que se llevó una buena impresión de Hernán Barcos tras su primera práctica con el plantel de Alianza Lima.

"He tenido muy buen feeling con Hernán Barcos, no lo conocía de antes. La Copa Libertadores es un torneo internacional de renombre en todo el mundo y jugarlo con Alianza Lima es una oportunidad muy buena para debutar en esta competición. Personalmente tengo mucha ilusión", mencionó.

El futbolista resaltó que su decisión de firmar por Alianza Lima pasó por un factor de comodidad en el equipo y también en el Perú.

“Mi elección de venir a Alianza Lima pasa por sentirme cómodo, por estar contento, por sentirme en mi país. Creo que no había una mejor opción que venir aquí a Alianza Lima", indicó.





