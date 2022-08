Cristiano Ronaldo tiene contrato con Manchester United hasta el 2023. | Fuente: AFP

El futuro de Cristiano Ronaldo es uno de los temas más importantes en el mercado de fichajes. El astro portugués de 37 años desea jugar la próxima edición de la Champions League por lo cual desea salir del Manchester United, que no alcanzó su clasificación en la Premier.

En esa línea, desde Inglaterra señalan que la actitud que Cristiano Ronaldo ha tomado generó molestia entre la mayoría de sus compañeros en Manchester United a pesar que también cuenta con "aliados" en la plantilla.

Se informa que parte de los jugadores de Manchester United creen que esta situación perjudica al club que ahora dirige el neerlandés Erik Ten Hag.

“Realmente está empezando a molestar a muchos jugadores. Él tiene sus aliados en el vestuario pero muchos están hartos de cómo está haciendo las cosas”, señala 'The Sun'.

Aún no hay ofertas por Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no la pasa bien en el Manchester United. En el debut de la Ptemier League fue suplente por disposición de Ten Hag que al parecer no le perdona irse antes del final del partido amistoso ante Rayo Vallecano, en Old Trafford.

Cristiano cuenta con contrato hasta junio del 2023 con Manchester United que no desea vender al cinco veces ganador del Balón de Oro. Sin embargo, aún queda mucho por contar en el mercado de fichajes en Europa.





Cristiano anotó 24 goles en su regreso a Manchester United. | Fuente: AFP

"Cristiano Ronaldo me ayudó mucho"

"Tras la salida de Cristiano (Ronaldo, en 2018 rumbo a la Juventus) es cierto que yo marqué más goles. Cuando estaba él, yo estaba en otro tipo de juego. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo. Cuando él se fue llegó el momento para cambiar mi juego y mi ambición. Por el momento lo hago bien", señaló Karim Benzema sobre la importancia de Cristiano Ronaldo en su carrera.

Tras la marcha del brasileño Marcelo, Benzema, que llegó en 2009 al Santiago Bernabéu, ha sido elevado a primer capitán del equipo.

"No era algo en lo que pudiera pensar cuando llegué, que tenía 21 años. Lo que tenía en la cabeza entonces era ganar, ganar la Champions, triunfar, ganar trofeos. Hoy que soy primer capitán me siento feliz, muy orgulloso", declaró.





