Diez años de un título histórico para Chiclayo. El 13 de diciembre del 2011, Juan Aurich se consagró campeón del fútbol peruano al derrotar en la tanda de penales a Alianza Lima en el tercer cotejo de la final de aquella temporada. Primer trofeo en 89 años para ‘El Ciclón’, que fue recordado por su capitán Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

“Fue una digna final, soñada. Pasamos tantas cosas en el plantel, pero que gracias a un buen comando técnico pudimos lograr lo que queríamos, que era entrar en la historia de Juan Aurich. Para mí fue especial porque soy hincha de la ‘U’, estaba en un elenco provinciano y venía de perder una final con León de Huánuco”, mencionó el exfutbolista en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Tras gritar campeón en un Estadio Nacional con amplia mayoría de hinchas blanquiazules, Cuto Guadalupe expresó sus icónicas frases haciendo referencia a la “fe”.

“Todo lo que dije en ese momento fue real. Nosotros éramos conscientes que no querían jugar ese día (Alianza Lima), querían más tiempo”, mencionó.

“Nosotros tenemos la confianza y la fe de que sí se iba a jugar. Queríamos hacer historia contra un grande como Alianza Lima, redondear una faena a pesar de que pocos nos tenían fe”, añadió.

Luego de caer en Chiclayo en la primera final del 2011, Juan Aurich venció a Alianza Lima en Matute y para el tercer partido fueron los norteños los que eligieron jugar en el Nacional de Lima, quedándose con la corona al imponerse por la vía de los penales.

La fe del Cuto Guadalupe

El arquero Diego Penny atajó el penal de Óscar Vílchez y consumó el festejo chiclayano en el coloso del José Díaz. Al ser interrogado, Cuto Guadalupe, capitán del Juan Aurich, lanzó por primera vez la impactante frase sobre la fe.

“La fe es lo más lindo de la vida. La fe, el de arriba (mira al cielo), es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. Yo, gracias a Dios, estoy donde estoy y es gracias a él”, inició.

En la final hubo posiciones encontradas entre los clubes por la fecha en que se pactó jugar el tercer compromiso y ello había generado un malestar en Cuto Guadalupe.

“(A mí) no me gustan las injusticias, ellos (Alianza Lima) no querían jugar a las 4, sino a las 5. Yo digo: ‘Tengo 35 años, estos muchachos tienen 20 años, terminan acalambrados y querían un par de días para recuperarse’. Tengo 35 años y quiero jugar otro partido imagínate. (…) Soberbios, soberbios”.





