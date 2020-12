Daniel Ahmed: "Siento frustración y no me siento como para aportarle algo al Perú" | Fuente: Alianza Lima

Tras el descenso de Alianza Lima a Liga 2 se dio a conocer la disvinculación de Daniel Ahmed, quien tomó el cargo de entrenador en los últimos seis partidos del cuadro 'blanquiazul'.

Por su parte, el entrenador argentino habló de su separación del club y la carta notarial que recibió y procedió a responder: "El 5 de diciembre me llegó una carta notarial de despido. Es un tema lógico contestarla, no judicial. La misma persona (Kattia Bohorquez) que me contrató a mí y cuerpo técnico, es la misma que nos despide. En esa carta le pedimos entablar un diálogo", indicó en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, indicó que se hizo del cargo de director técnico blanquiazul y dejó su labor como Jefe de Planificación y Desarrollo Deportivo del club 'íntimo' pese a que no era su intención: "Ya había existido un pedido cuando se fue Bengoechea, pero dijimos que no. Queríamos seguir con el proyecto que teníamos. El 5 de noviembre nos piden que por favor tomemos el equipo, nadie quería hacerlo. Ningún entrenador quería ir por 25 días".

Por otro lado, dejó entrever que tiene planeado dejar de trabajar en el país, donde lleva residiendo hace 9 años, lapso de tiempo donde fue entrenador de la Selección Peruana Sub 20 (2012-2013), Sub 18 (2013), Sporting Cristal (2014-2015), Jefe de Unidad técnica de Menores (2016-2019), Sub 20 (2018-2019) y, finalmente, Alianza Lima (2020).

"La contestación (a Alianza Lima) es para juntarnos a dialogar y ver el tema de nuestro regreso a nuestros países, el tema de la vivienda hasta que nos tengamos que ir, el saldo de sueldo que quedó pendiente. Pero no hubo ninguna respuesta, sino indiferencia", indicó.

"Hoy yo me siento frustrado y no me siento para aportarle algo al Perú. Me frustré en Selección y me vuelvo a frustar ahora (Alianza Lima). Hay medios que lo único que buscan es ver la sangre y no ver el futuro del país, el desarrollo. Ya estoy muy frustrado, veo que hay gente que sí quiere luchar por el cambio del país, pero las estructuras e internas son muy negativas", finalizó.