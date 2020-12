Deportivo Llacuabamba: "La FPF puede solucionar el daño provocado anulando la baja" | Fuente: Liga 1

El último 27 de noviembre, Deportivo Llacuabamba, cuando ya se encontraba descendido, envió una carta pública a la FPF donde expresa que se vio afectado porque rescindió contrato con otra televisora para la transmisión de sus partidos por TV. Esto, asegura, no le generó ingresos y sería la gran causa del por qué solicita que no haya descensos en esta Liga 1 2020.

Por su parte, el abogado del cuadro 'minero' volvió a referirse a este tema y se mostró firme en su postura: "La propia FPF comenzó a entregarle dinero, a destiempo muchas veces, y finalmente terminó pagando la planilla directamente del plantel. Con esto quedó por demostrado que la FPF terminó por romper el principio de imparcialidad que se deben de tener a lo largo de todo torneo", indicó en diálogo con Radio Ovación.

En tal sentido, se refirió al reclamo interpuesto por Alianza Lima en contra de Carlos Stein: "Si le quitan un punto a Stein, este equipo baja y con ello serían los tres clubes a los cuales la Federación Peruana de Fútbol perjudicó no permitiéndoles los mismos derechos que tuvieron el resto de equipos. Sin duda acá la Federación terminó rompiendo los criterios de imparcialidad".

Por último, precisó que la salida sería que no haya descenso este año: "Desgraciadamente la única manera que tiene la FPF para solucionar el daño que ellos mismos provocaron es que no haya baja. Y digo desgraciadamente porque todos pensamos que en el fútbol peruano deben existir menos equipos participantes en la profesional pero por culpa de la propia FPF hace que eso no ocurra".