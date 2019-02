Deportivo Municipal y Alianza Universidad se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Apertura. | Fuente: Prensa Deportivo Municipal/DeChalaca

Un tercer partido se jugará este fin de semana en el Estadio Miguel Grau del Callao cuando Deportivo Municipal y Alianza Universidad se vean las caras este domingo 24 de febrero a la 1:30 de la tarde por la fecha 2 del Torneo Apertura. Luego del Cantolao-Binacional y el Sport Boys-Unión Comercio, el elenco edil también hará uso del recinto chalaco para albergar su duelo en condición de local.

En cuanto a Deportivo Municipal, el equipo de Víctor Rivera fue una de las sorpresas de la primera fecha al golear por 3-0 a Melgar en Arequipa. Pese a enfrentar a un elenco rojinegro lleno de suplentes por su participación en la Copa Libertadores, el cuadro limeño supo aprovechar las ausencias de su rival y comenzó de una manera inmejorable el Torneo Apertura del presente año.

Por otro lado, Alianza Universidad dejó mucho que desear en su debut frente a la Academia Cantolao de local, ya que no pudo superar al elenco del 'Delfín' en casa al terminar igualando sin goles. No obstante, sufrieron la expulsión de José Rivas al minuto 20 -lo que no le permitirá jugar en el próximo partido- y se vieron condicionados al estar con un hombre menos durante la mayoría del compromiso.

¡Quedamos listos! ⚽



📸Plantel edil entrenó esta mañana en nuestro complejo deportivo en Huachipa y así quedó listo para el choque de mañana ante Alianza Universidad, en partido válido por la segunda fecha de la @Liga1Movistar.



Más fotos ➡️ https://t.co/c834aP719v#EchaMuni pic.twitter.com/AMF4RAl0Ln — Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) 23 de febrero de 2019