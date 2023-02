Respecto al partido de este domingo 12 de febrero entre Alianza Lima y Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva, confirmó que este no será televisado debido a la medida cautelar que interpuso la FPF. "Lamentablemente la medida cautelar es clara que no se puede transmitir. El partido tal vez será grabado por algún hincha, pero no pueden entrar cámaras a grabar el partido", manifestó.