Edison Flores armó su once ideal de Universitario de Deportes. | Fuente: RPP

Este miércoles Edison Flores conversó con Yoshimar Yotún en una transmisión en vivo a través de las redes de la Federación Peruana de Fútbol y se refirió a la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Universitario de Deportes antes de retirarse del fútbol.

"Es un anhelo, por supuesto. Pero todavía hay que ver y aprovechar la carrera", indicó Flores. Sin embargo, Yotún le preguntó cuál sería el equipo con el que le gustaría jugar en caso esto suceda y 'Oreja' armó su once ideal.

"Jugaría con sistema 4-3-2-1. Pondría a Cáceda en el arco. En la defensa colocaría a Aldo Corzo, de centrales a Sebastián Vega (Chile) y Alexnader Callens, y por izquierda a Miguel Trauco", precisó Flores.

"En el medio campo tendría que poner a uno que marque y uno que juegue. Elegiría a Enmanuel Paucar y a ti (Yoshimar Yotún). Por izquierda iría yo (Edison Flores) y por derecha Andy Polo. De '10' colocaría a Alejandro Hohberg o a 'Canchita' Gonzáles. De punta a Raúl Ruidíaz", agregó el actual jugador del Washington DC.

Al respecto, Yoshimar Yotún respondió respecto a su mención. "Tengo algunas camisetas de la 'U' y me he probado, me queda bien", sostuvo entre risas el actual mediocampista de Cruz Azul.