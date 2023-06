"Solo falta la firma": presidente del Atlas dio detalles de la llegada de Edison Flores a Universitario

"Solo (falta) estampar su firma y me imagino que todos los exámenes médicos. El arreglo entre los clubes está prácticamente cerrado y el tema con el jugador también. Solo falta la firma para poder anunciarlo de manera oficial", contó el mandamás del club mexicano.

06 Jun 2023 - 01:58

Mencionó también que este préstamo tiene como finalidad encontrar la mejor versión de Edison Flores, pues lamentablemente este no ha podido demostrar en el Atlas de lo que es capaz futbolísticamente. "Se dieron varias cosas que no estuvieron solo en manos de Edison y el club, sino varios factores que no se alinearon para poder tener la mejor versión de Edison con nosotros. Y en busca de eso, de poder encontrar esa mejor versión, se da esta posibilidad para que Edison regrese a Perú", relató.