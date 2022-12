Emanuel Herrera firmó una temporada con Universitario. | Fuente: @Universitario

Emanuel Herrera apunta a ser el centrodelantero titular de Universitario para la Liga 1 2023. Con el cartel de anotar 40 goles con Sporting Cristal en una temporada, el atacante argentino quiere brillar con la camiseta crema en el pecho.

Este martes, Emanuel Herrera dio su primera entrevista en Universitario de Deportes, en donde fue consultado sobre sus metas y lo que significa defender la indumentaria de su nuevo equipo. Espera, al final de la próxima campaña de la liga peruana de primera división, ser campeón en el elenco de Ate.

"Todos saben lo que es la U, la he enfrentado. Me gustan sus colores, el estadio. En Argentina soy hincha de River Plate y me siento identificado con eso", le dijo Herrera al canal de YouTube merengue.

Emanuel Herrera apunta alto en Universitario

Asimismo, fue consultado sobre cómo se han dado los trabajos en Campo Mar en los últimos días bajo las ordenes del entrenador Carlos Compagnucci.

"Llegué bien y necesitaba una pretemporada así. Aprovecho cada entrenamiento para ponerme a punto. No hay otra opción que no sea campeonar. Me lo dicen todos. Espero jugar la mayoría de los partidos y hacer goles. Llegar lejos también en la Copa Sudamericana porque siempre le cuesta a los peruanos", mencionó.

En otro momento de la conversación, Emanuel Herrera -procedente del Celaya mexicano- respondió sobre lo que siente previo a representar a Universitario.

"Jugar (oficialmente) va a ser mucho más de lo que imagino. El club tiene mucha gente, el estadio es imponente. La Noche Crema va a ser una fiesta y estoy ansioso de vivir eso", sostuvo.

Lo que le viene a Universitario y Herrera

El acuerdo del atacante con la 'U' va por toda la temporada 2023. Además de jugar la Liga 1, será parte de la Copa Sudamericana.

En el torneo internacional, el equipo de Compagnucci chocará ante Cienciano en su deseo de llegar a la fase de grupos.

