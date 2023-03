Bernardo Cuesta | Fuente: FBC Melgar

Buenas noticias en FBC Melgar. Este viernes, el club arequipeño dio a conocer a través de sus redes sociales que el delantero Bernardo Cuesta ya recibió oficialmente la nacionalidad peruana y, con esto, el futbolista ya no ocupa plaza de extranjera y quedó habilitado para jugar la Liga 1.

"La espera terminó... ¡Y YA ES OFICIAL! Nuestro 'Berni', el argenpeño, recibió su nacionalidad y a son de un buen Carnaval Arequipeño lo celebra toda la familia rojinegra. ¡FELICITACIONES, CAPI, VAMOS CON TODO ESTE 2023!", se lee a través de la publicación hecha por las redes sociales del club arequipeño.

Como se recuerda, FBC Melgar ocupó sus cinco plazas de extranjeros con Tomás Martínez, Pablo Magnín, Leonel Galeano, Horacio Orzán y Cristian Bordacahar; por tal motivo, se esperaba que Bernardo Cuesta pueda resolver su trámite de nacionalización y, de esta manera, poder quedar habilitado para poder empezar a jugar en la Liga 1 2023.

Hasta el momento, el conjunto rojinegro no ha tenido un buen inicio en el torneo considerando que no ha podido sumar. En la primera fecha, el equipo dirigido por Pablo Lavallén no se presentó a jugar y perdió por walkover y un marcador de 3-0 en contra, en el siguiente partido cayó por 2-0 ante Deportivo Municipal, luego perdió por 1-0 contra Sporting Cristal y el último partido ante Sport Boys fue reprogramado por la problemática de los derechos de televisión.

Universitario de Deportes vs. FBC Melgar:

El siguiente compromiso del cuadro arequipeño será ante Universitario de Deportes este domingo 5 de marzo a partir de las 3:30 pm en el estadio Monumental por la fecha 7 de la Liga 1 Betsson 2023.