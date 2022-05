Luis Iberico: "Creo que vamos a lograr ganar la Fase 1 y pasar a cuartos de la Copa Sudamericana" | Fuente: FBC Melgar

Sin duda uno de los equipos que pasa por mejor momento es FBC Melgar, equipo que se encuentra líder en la Fase 1 de la Liga 1 Betsson y que ha clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por su parte, Luis Iberico, futbolista del conjunto rojinegro, se refirió a este buen momento.

"Hay que mantener la humildad, hemos hablado mucho de eso en el grupo. Tenemos que estar todos al 100% para que el grupo siga así de fuerte", indicó Iberico en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, Iberico agregó: "Han sido partidos duros entre Liga 1 y Copa Sudamericana, este receso nos viene bien por ser un descanso. El objetivo es terminar punteros".

Sobre las ambiciones que tiene para la presente temporada, Iberico indicó: "Melgar apunta a campeonar la Copa Sudamericana. Ahora vamos por eso, estamos preparados física y mentalmente. Entre ganar la Fase 1 o pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, creo que ambas cosas las vamos a lograr".

Por último, fue consultado sobre su no convocatoria a la Selección Peruana: "Me sentí triste cuando vi que no estaba convocado y creo que en algún momento se dará el llamado, yo tengo que seguir trabajando".