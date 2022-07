Pablo Lavallén | Fuente: GOL Perú

Este domingo FBC Melgar cayó por 0-1 ante Sporting Cristal en el estadio de la UNSA de Arequipa por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 y, tras el encuentro, Pablo Lavallén, entrenador del conjunto 'rojinegro', se refirió a esta derrota.

"Considero que en el primer tiempo por momentos dejamos que el rival circule el balón con facilidad y, en ese sentido, nos faltó mayor agresividad para controlar las marcas. Para la segunda mitad corregimos algo, pero igual nos faltó ideas para llegar al arco de Cristal con mayor claridad", indicó Lavallén en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador agregó: "Da bronca perder el primer partido en casa y, sobre todo, ante nuestro más cercano perseguidor, pero el gol llegó muy rápido y, por nuestra desesperación, no terminamos de acomodarnos bien en la cancha. Hubo replanteo en el segundo tiempo, incluso rotaciones en donde Vidales fue muy revulsivo por las bandas y nos quedó la sensación que pudimos empatar, pero no hay que dramatizar".

Por último, el entrenador argentino indicó: "Seguiremos trabajando fuerte para mejorar algunos aspectos que hoy no hicimos bien. Melgar tiene una localía muy fuerte y haremos todo lo posible para que no se escapen más puntos. A veces estos golpes sirven para darnos cuenta que no todo está bien, por lo pronto hoy nos faltó estar más concentrados, el tema mental fue determinante".