Pablo Lavallén | Fuente: FBC Melgar

Este domingo FBC Melgar venció por 2-0 a Sporting Cristal por la semifinal de vuelta en el Estadio Nacional, resultado que le permite a los rojinegros poder clasificar a las dos finales de la Liga 1 Betsson 2022 contra Alianza Lima. Por su parte, Pablo Lavallén, entrenador del cuadro arequipeño, se refirió a este importante logro.

"Agradezco a los jugadores que han hecho un excelente partido una vez más y se debe a que es el partido 52 de la temporada. Un equipo que empezó a trabajar el 8 de diciembre el año pasado y va a terminar de competir hasta el último partido. Es lógico que por momentos haya cierto bajón por cansancio, por estrés porque la cabeza de los chicos está quemada", indicó Lavallén en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador agregó: "Hoy y el miércoles demostraron que están a la altura, que cuando nos toca no ganar no somos los peores y cuando nos tocan hacer partidos como el que nos tocó hacer hoy, tampoco somos imbatibles. A veces sale, a veces no sale. Lo que sí doy fe es que uno ve el esfuerzo que le ponen".

En tanto a la regularidad de FBC Melgar en el año, el estratega agregó: "El equipo nunca mutó. Quizá cuando la gente se acostumbra a ver ganar a determinados equipos, parece raro cuando les toca perder, pero perder es parte del juego. No es una situación catastrófica perder dos partidos. Sabía que ese equipo que jugó en Brasil era el mismo que tenía yo".

Por último, FBC Melgar sostuvo: "Hicimos dos muy buenos partidos para mi gusto contra el rival que mejor jugó en este torneo. Más allá que el ganador fue Alianza, me parece que el que mejor fútbol desplegó en el torneo fue Cristal y no solo se le ganó en Arequipa, sino acá en Lima. Cuando uno cree, las cosas empiezan a suceder y seguimos con esa ilusión".

Alianza Lima vs. FBC Melgar:

La primera final entre ambos equipos se jugará este miércoles 9 de noviembre a partir de las 3:00 pm en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, mientras que al final de vuelta será este sábado 12 de noviembre desde las 8:00 pm en el estadio Alejandro Villanueva.