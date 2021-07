Felipe Rodríguez llama a la reflexión, tras suicidio de futbolista: "Vivimos en una sociedad machista y al hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa"

Importante reflexión de Felipe Rodríguez. | Fuente: Gol Perú

Carlos A. Mannucci cayó 2-1 ante Deportivo Municipal por la fecha 2 de la Fase 1 de la Liga1 Betsson. El único tanto del equipo trujillano lo marcó Felipe Rodríguez. Sin embargo, al finalizar el encuentro, 'Felucho' no habló ni del gol ni de la derrota, sino más bien de un tema social.

"Anoche, se suicidó otro futbolista en Uruguay, un amigo que tuve en el primer equipo donde jugué, Boston River. Emiliano (Cabrera), un chico de 27 años. Este año ya son tres los casos de futbolistas: perdí al 'Morro' García, que era mi hermano, en enero; la semana pasada, le pasó a William Martínez, un futbolista muy querido por sus compañeros; y, anoche, le tocó a Emiliano", dijo a Gol Perú, antes de que le hiciesen alguna pregunta.

Pero no quedó ahí. Felipe Rodríguez hizo, además, un llamado a las personas en general: "Tenemos que hablar. La depresión es un tema. Vivimos en una sociedad machista y al hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa".

Finalmente, confesó que, en 2016, le tocó vivir un cuadro de depresión. "Yo sufrí depresión cuando estuve en México. Me dio mucha vergüenza y mucho miedo, pero pedí ayuda y pude salir adelante, así que, de mi parte, (quiero) pedir a todas las personas -sean futbolistas o no- que hablen del tema porque es importantísimo. Ya vamos perdiendo mucha gente querida y no la pasé nada bien", afirmó.

