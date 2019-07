Adrián Balboa anotó tres goles con Deportes Antofagasta durante la primera parte del año. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Ángel Flores

Adrián Balboa se siente muy contento por llegar a Alianza Lima. En conferencia de prensa, el atacante de 25 años señaló que desde un primer momento quería incorporarse a la escuadra íntima tras recibir un llamado de parte de ellos, además de admitir que no solicitó referencias al ya saber de la seriedad con la que laboraban en el club.

"Cuando me llamaron de Alianza Lima fue un honor porque estaba en un equipo no tan grande. Lo primero que hice tras cortar es decirle a mi representante que tenía que venir acá, los compañeros y la gente me ha recibido muy bien. No pedí referencias porque sabía que es un club muy serio y hace varios años viene trabajando de buena manera", dijo.

Asimismo, Adrián Balboa comparó su juego con el de Mauricio Affonso y aseguró que tienen características diferentes. También, le hizo una promesa a los hinchas íntimos y confió en que su paso por el club marcará su carrera como futbolista.

"No tengo las características de Affonso, él es más de área y yo siempre he destacado por mi movilidad. Para mí, este es un paso muy grande en mi carrera y creo que me va a marcar con una jerarquía para donde vaya después. Estoy super comprometido con la causa, le prometo a la gente que voy a dar todo por la camiseta y luchar cada pelota", sentenció.