Alianza Lima fue subcampeón del Torneo Descentralizado 2018. | Fuente: Alianza Lima

Le dijo adiós. Angelo Campos se despidió de Alianza Lima. Ante la llegada de Ítalo Espinoza y el inminente fichaje de Pedro Gallese, el arquero nacional utilizó sus redes sociales para despedirse del cuadro blanquiazul.

“Muchas gracias Alianza por estos 2 años hermosos, cosas buenas y cosas malas, pero me quedo con los mejores recuerdos, me quedo con un hermoso video de mi hijo cantando Alianza Lima corazón en la tribuna el día que me toco debutar un partido clásico, imagen que quedará grabada por siempre en mi memoria y corazón”, indicó Campos en su cuenta de Facebook.

“Me voy con alegría porque pude demostrar que puedo atajar y llenar las expectativas de la gente, pero por cosas del fútbol me toca mirar hacia otro lado” agregó.

Angelo Campos no indicó en que equipo seguirá su carrera futbolística. En este 2018, el portero atajó solo 4 partidos.

Alianza Lima está junto a River Plate e Inter de Porto Alegre en el grupo ‘A’ de la Copa Libertadores 2019. Su último rival saldrá de Independiente de Medellín Colombia), Talleres (Argentina), Sao Paulo (Brasil) y Palestino (Chile).