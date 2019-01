Nelson Cabanillas regresará a Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Universitario

Desde hace un tiempo se rumoreaba que Nelson Cabanillas podía pegar el regreso a Universitario de Deportes por el interés que tenía Nicolás Córdova en contar con sus servicios. Al fin y al cabo, las negociaciones entre el conjunto de Ate y San Luis de Quillota, dueño de su carta pase, llegaron a buen puerto y el jugador de 18 años militará en el equipo peruano esta temporada.

Recordemos que Nelson Cabanillas firmó el año pasado su primer contrato profesional con el elenco chileno San Luis de Quillota tras no poder haberlo hecho con Universitario de Deportes. No obstante, el volante con pasado en la Academia Chumpitaz no disputó ningún encuentro y espera tener minutos este 2019 al mando de Nicolás Córdova.

De esta forma, Universitario de Deportes confirma su séptimo fichaje con miras a la siguiente temporada después de haber ya incorporado a José Carvallo, Armando Alfageme, Nelinho Quina, Gary Correa, Alejandro Hohberg y Guillermo Rodríguez.