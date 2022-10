Durante el segundo tiempo del partido entre Universitario y Melgar, un plátano fue arrojado hacia el atacante Kevin Quevedo. | Fuente: Liga 1

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) inició de oficio un proceso disciplinario al club Universitario de Deportes por los actos de racismo hacia el jugador Kevin Quevedo, producidos en el estadio Monumental durante el partido frente a Melgar, en el marco del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

El ente consideró de “gravedad” los hechos producidos, por lo que resolvió esta medida sobre Universitario “en su condición de organizador del encuentro deportivo”.





La CD-FPF ofreció a la ‘U’ el plazo máximo de un día para que remita sus descargos sobre lo sucedido. La resolución también alcanza al club Melgar, que en el mismo periodo de tiempo deberá ofrecer su posición respecto. Asimismo, se extiende la medida hacia el futbolista Kevin Quevedo para que muestre su posición.

Racismo en la Liga 1 Betsson

Un plátano fue arrojado al campo del Estadio Monumental hacia el futbolista Kevin Quevedo | Fuente: Captura

Durante el segundo tiempo del partido entre Universitario y Melgar, desarrollado el pasado domingo 16 de octubre en el estadio Monumental, un plátano fue arrojado hacia el atacante Kevin Quevedo.

“Lamentamos que el espectáculo deportivo fuera manchado por acciones que atenten la dignidad de las personas. Exigimos a las autoridades correspondientes a identificar a los responsables de estos hechos y a las instituciones por permitir estos actos discriminatorios”, expresó Melgar a través de un comunicado.

Por su lado, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, anunció mediante su cuenta de Twitter que ya se identificó a la persona agresora del hecho.

“Ya tenemos visualización de las cámaras en el estadio, detectamos a la persona que lanzó el plátano y también el comportamiento del futbolista Quevedo. Además, las declaraciones desatinadas del gerente deportivo de Melgar (Edgar Villamarín), en este caso solicitaremos se le aplique sanción ejemplar”, escribió el directivo.

Rechazo al racismo

En la jornada 16 del torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, se produjeron actos de racismo en el partido entre Universitario vs. Melgar en Lima, como también en el Cienciano vs. Alianza Lima disputado en Cusco.

Frente a ello se pronunció la Agremiación de Futbolistas Profesional del Perú, exigiendo respeto hacia los deportistas y defensa para el fútbol.

“Agredir al rival no te convierte en un mejor hincha. Malogras nuestra industria y perjudicas a tu club. Si vas a ser violento, irrespetuoso o discriminador, no vengas al estadio, no te queremos. Defendamos nuestro fútbol entre todos”.





