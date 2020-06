Jean Deza fue despedido de Alianza Lima tras problemas disciplinarios. | Fuente: Alianza Lima

Jean Deza (27 años) fue despedido de Alianza Lima tras problemas disciplinarios. Pese a ello, el entrenador de UTC de Cajamarca, Franco Navarro, manifestó su deseo que volver a dirigir al atacante nacional.

"Más allá de que yo públicamente he dicho que me gustaría traerlo, eso tengo que hablarlo bien con la directiva. Hay que evaluar y ver si hay presupuesto. Si están dadas las condiciones intentaremos traer a Jean Deza. Por ahora no hay nada, no me atrevería a decir sí o no", indicó Navarro en Gol Perú.

De concretarse la incorporación, Deza volvería al ‘Gavilán del Norte’ tras su paso en el 2019. Durante esta temporada, logró 6 goles y 3 asistencias en 34 partidos jugados.

El entrenador nacional también detalló como se viene desarrollando la planificación para la vuelta a los entrenamientos.

“Primero esperando las pruebas y después empezar como corresponde el lunes 22. Todavía estamos esperando eso para que oficialmente podamos entrenar primero por grupos, luego la mitad del equipo y de ahí todos a la tercera semana. Nuestro viaje a Lima sería una semana antes del inicio del torneo",finalizó.