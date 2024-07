Zambrano sobre polémico anuncio de Gabriel Costa en Universitario: "Solo ha cargado el cartel, es marketing"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Zambrano habló sobre la polémica presentación de Gabriel Costa en Universitario. El defensa de Alianza Lima dijo que es amigo del jugador y que le causó sorpresa que arregle con la 'U', pero que eso no le impedirá seguir siendo su amigo.

Hay que tener en cuenta que Gabriel Costa, nuevo jugador de Universitario de Deportes hasta fin de 2024, apareció en un video con un cartel que decía: "El único grande", hecho que no causó sorpresa en el jugador blanquiazul al afirmar que solo se trató de un tema de marketing.

Carlos Zambrano habla de su excompañero Gabriel Costa

"Él solo ha cargado el cartel, es un tema de marketing de la 'U', se entiende, no le van a poner lo contrario, tiene que venderse bien y vender bien a su institución. Es parte del jugo y no tengo nada en contra de nadie. Que sea una buena rivalidad cuando nos enfrentemos", dijo Zambrano.

"No creo que él haya dicho hazme este letrero, yo lo considero mucho, es una buena persona. Cuando llegue el momento del clásico, que es dentro de poco, va a haber una linda rivalidad, él sabe que no lo voy a perdonar", añadió el popular 'León'.



La decisión de firmar por Universitario de Deportes es algo que el defensa no esperaba, pero afirmó que son cosas que pasan en el fútbol. "Son temas de cada profesional, Gabi es un amigo mío, por que se vaya a otro quipo no va a cambiar la amistad", comentó.

"Es complicado que se vaya de un grande a otro grande pero le deseo lo mejor. Me sorprendió, no lo esperaba, pero es parte del fútbol. Esto es un trabajo y cada uno lo toma diferente, yo no creo que lo podría hacer", apuntó el blanquiazul.

