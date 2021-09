Gregorio Pérez tras gol de Tiago Cantoro: "Quedé contento, me pone feliz, tiene futuro"

Gregorio Pérez se reestreno en la dirección técnica de Universitario | Fuente: @LigaFutprof

Gregorio Pérez se reestreno en la dirección técnica de Universitario de Deportes con una victoria ante San Martín por la Liga1 Betsson. El DT resaltó el trabajo realizado por sus pupilos sobre todo la disciplina táctica que mostraron durante los 90 minutos. Además, destacó el desempeño de Luis Urruti y alabó a Tiago Cantoro.

"Este arranque importante nos pone contentos por los jugadores, por toda la gente que rodea al club, por los hinchas., pero debemos tener los pues sobre la tierra, seguir trabajando y ya debemos pensar en el próximo partido. Nos quedan 21 puntos en disputa, debemos seguir sumando para alcanzar un objetivo que parecía muy lejano, pero que -tal vez- no lo es", señaló el técnico al finalizar el partido.

Ante San Martín, Universitario funcionó colectivamente, pero -además- algunas individualidades destacaron. ¿Qué cambió? "Hay un conocimiento de nuestro primer pasaje. Nosotros trabajamos, de acuerdo a las características de cada uno, un esquema, una estructura, pero ellos son los que define. Hoy, encontraron una voz distinta, que no quiere decir que sea mejor que otra, solo que los cambios de comando técnico generan una expectativa, eso pasa en todas partes, nosotros tratamos, por el poco tiempo que teníamos, trabajar mucho lo mental, concientizar que sí se puede", le dijo a RPP.

Gregorio Pérez también habló del debut en la Liga 1 Betsson de Tiago Cantoro. "Yo quedé muy contento con su gol, feliz. Lo conozco de mi anterior paso. Incluso le hablé para que busque otro equipo para que tenga oportunidad de jugar. Él lo entendió, salió, no tuvo suerte por distintos motivos. Estoy convencido que tiene condiciones, no ha tenido las oportunidades, por eso me pone feliz que haya entrado y anotado. Tiene futuro".

Sobre el penal errado por Alex Valera indicó: "Yo lo vi en la Selección. Va a todas, es un jugador potente, tiene buen juego aéreo, buen remate. Además, se entrega, tiene un corazón barbaro, pero está en a racha negativa que pasan todos los números '9', pero no por eso vamos a pensar que no tendrá otra chance. Eso no quiere decir que por errar un penal no va tener más oportunidades".

