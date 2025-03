Guillermo Farré tras la derrota de Sporting Cristal en Arequipa: "Fue un partido jugado a la perfección"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sporting Cristal perdió 1-0 ante FBC Melgar en Arequipa y registró su segunda derrota consecutiva en la Liga1 Te Apuesto 2025, con lo que va alejándose de los primeros lugares de la tabla en el Torneo Apertura.

Los rimenses cayeron contra Alianza Lima y Melgar, dos rivales directos en la pelea por el título; sin embargo, el entrenador Guillermo Farré valoró el nivel mostrado por su equipo y resaltó que se trató de un compromiso “jugado a la perfección” por los suyos.

"La conclusión es según del lado donde se quiera ver. Desde el resultado es negativo, por consiguiente, el estado emocional no es el mejor, pero nosotros analizamos el contexto, el desarrollo. Fue un partido jugado a la perfección, desafortunadamente estamos pasando por situaciones donde nos equivocamos y nos convierten, aunque hoy me quedo con tranquilidad porque el grupo ha trabajado de maravilla, fue protagonista con el juego. Sabemos las dificultades de hacerlo en esta cancha y me quedo con tranquilidad por el esfuerzo hecho”, dijo en conferencia de prensa.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Nueva derrota de Cristal en la Liga1

Sporting Cristal se va al receso por las fechas FIFA ocupando el noveno puesto en el Torneo Apertura, a cinco unidades de los líderes Melgar y Alianza, aunque el ‘Dominó’ tiene un partido pendiente por jugar.

"Nos faltó poder convertir y que hayamos tenido precisión en las jugadas que tuvimos claras. El rival ha tenido como figura a su arquero, el cabezazo de Martín Cauteruccio al minuto hubiera cambiado el desarrollo. Hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance para conseguir un gol, pero no se trata de merecimientos. La tranquilidad mía es que nos hemos plantado en una cancha compleja, fuimos protagonistas y con muchas posibilidades de haberlo ganado", recalcó Guillermo Farré.

Guillermo Farré, quien tomó las riendas de Sporting Cristal desde el Torneo Clausura 2024, ha tenido que lidiar en el arranque de curso con un número importante de lesionados en su plantel. El proyecto del argentino empieza a observarse cuando restan tres semanas para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Si analizo los partidos, en todos hemos merecimos más de lo que tuvimos, tanto el primero que empatamos como los que perdimos ante Alianza y Melgar. Nos está faltando efectividad, ellos hoy han tenido eso, nosotros tuvimos 6-7 y no pudimos convertir. El plan B es seguir confiando en el desarrollo del juego ofensivo que estamos teniendo, seguir generando situaciones de gol. Tenemos jugadores que cuando se les abre el arco tienen la jerarquía para sentirse más sueltos”, concluyó.