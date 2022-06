HERNÁN BARCOS HABLÓ SOBRE OFERTA DE EMELEC | Fuente: @amaperu_org

DATO El objetivo de la ONG AMA Perú es luchar activamente contra la pobreza y desigualdad en nuestro país. Construimos infraestructura social que son el alma de la comunidad.



Durante su estadía en nuestro país, Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, ha demostrado su gran corazón y, si se trata de ayudar o colaborar, lo hace sin dudar. Este lunes, el 'Pirata', como vocero de la ONG Ama Perú visitó el A. H. 15 de enero, en San Juan de Lurigancho, para conocer los avances del campo deportivo Q' Umir Palao, que beneficiará a más de 6 mil familia.

Tras compartir con los niños y sus familiares, Hernán Barcos confirmó que recibió una oferta del Emelec de Ecuador.

"Es verdad, es un deseo, Emelec me contactó y si el presidente gana las elecciones, existe la posibilidad de ir en enero. No puedo cerrar ninguna puerta. No sé qué pueda pasar acá. Veremos en el futuro. Hoy por hoy yo me debo a Alianza y estoy pensando solo en Alianza", afirmó Hernán Barcos a Willax.







Jhilmar Lora, nuevo compañero de Alianza Lima

El atacante de Alianza Lima, que anotó un gol en la victoria ante Ayacucho, también se refirió a la posible llegada de Jhilmar Lora a Matute.

"Todo jugador que pueda llegar a Alianza será bienvenido, lo vamos apoyar y le daremos toda la fuerza para que se adapte a un club grande como Alianza. Me ha tocado enfrentarlo (a Lora) y sí es un jugador con un gran potencial y creo que se puede potenciar mucho más", señaló.

