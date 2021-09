Hernán Barcos tiene 37 años | Fuente: @LigaFutProf

Hernán Barcos se ha convertido en pieza clave en Alianza Lima durante la presente temporada y eso nadie lo pone en duda. Por ese motivo, la institución blanquiazul ya inició las negociaciones para renovarle contrato por todo el 2022, tal como reveló el propio jugador.

"Tengo contrato hasta diciembre y nos vamos a sentar a conversar, pero ya está avanzada la posibilidad de que esté un año más. Estamos tranquilos y contentos en Alianza", dijo el 'Pirata' en el programa la 'Hora blanquiazul'.

A Hernán Barcos, quien es el máximo goleador del equipo de La Victoria y, también, el asistidor del equipo blanquiazul, le atrae la idea de quedarse en la institución. "Si el club tiene las ganas que yo me quede, estoy a disposición siempre y feliz de estar acá en Alianza", añadió.

Sobre su estado físico, el atacante argentino comentó: "Gracias a Dios en mi carrera en general nunca me he lesionado grave, la primera vez que me desgarré fue acá en Perú, para mí esto es normal. Obviamente uno trabaja, se cuida en la alimentación, en el entrenamiento. Uno intenta siempre mejorar, yo me exijo mucho, intento siempre estar al tope y más que ahora se vienen seis finales que las tenemos que afrontar como tales. Cada uno viene creciendo, la mayoría de los partidos los ganamos en los últimos 20 minutos porque tenemos resto".



Los objetivos de Alianza Lima

Hernán Barcos habló del objetivo del cuadro íntimo: "Nosotros venimos desde marzo trabajando, intentando mejorar y perfeccionar, viendo lo que se nos va dando, nos preparamos para esto. En Alianza siempre tienes la obligación de pelear los primeros puestos y ser campeón, esa responsabilidad nos la pusimos desde el primer día", refirió.

