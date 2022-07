Hernán Novick reapareció en Universitario | Fuente: Universitario

Tras casi tres meses, Hernán Novick reapareció en Universitario de Deportes. El volante uruguayo, que estuvo alejado de las canchas por un desgarro, ingresó al minuto al minuto 75 del partido ante Cantolao por la primera fecha del Clausura por la Liga1 Betsson. Aunque no pudo redondear la alegría de su regreso con una victoria del cuadro crema.

"Estaba con muchas ganas de volver. Hoy era un nuevo inicio en el Clausura que estamos muy ilusionados. No fue el mejor arranque porque perdimos dos puntos y en casa no podemos perder puntos. No nos queda otra que salir campeón en el Clausura y vamos a seguir trabajando", dijo Novick al finalizar el partido a Gol Perú.



En los minutos finales, Hernán Novick tuvo una gran ocasión de vencer el arco del 'Delfín', pero el disparo chocó en el travesaño. "Con dolor, pero sabiendo que, con sacrificio, con muchas ganas, haciendo lo que tenemos que hacer día a día vamos a poder levantar esto. Una lástima porque precisábamos de esos tres puntos, pero creo que nos faltó un poquito de suerte, de terminar mejor la jugada", agregó.

La jugada de Hernán Novick

El disparo de Novick chocó en el travesaño | Fuente: GOL PERÚ

Se queda en Universitario

El mediocampista uruguayo también aclaró que no estuvo en sus planes dejar Universitario. "Nunca. Estoy muy contento acá, muy tranquilo, con muchas ilusiones de poder lograr un título con esta camiseta, así que estoy muy comprometido acá en la U".

En la próxima fecha, Universitario visitará a San Martín. El duelo está programado para el sábado, 16 de julio, a las 3:30 p.m.

