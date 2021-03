Irven Ávila y el gol 100 que busca con Sporting Cristal: "No me carcome la cabeza" | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Irven Ávila, delantero de Sporting Cristal, habló en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre su buen momento con el elenco rimense y el récord personal que intenta alcanzar. El popular 'Cholito' está a un solo un gol de alcanzar las 100 conquistas con su actual club.

"No, no es algo que me carcoma la cabeza. Muchas veces hablo con el psicológo del club y me dice que me enfoque en lo que hago partido a partido con el equipo. Hoy en día mi cabeza está en seguir creciendo, en seguir ganándome un puesto en el equipo porque es muy difícil con la competencia que hay", indicó Ávila.

El atacante, de 30 años, aseguró que lo principal son los objetivos grupales. "Sé que en algún momento llegará, pero solo trabajo para hacer bien las cosas y estar dentro del once. Porque queremos lograr los objetivos que nos trazamos a inicio de año", acotó.

En otro momento de la charla, Irven Ávila también habló sobre la posibilidad de volver a ser convocado a la Selección Peruana. "Sí de hecho que sí, sigo pensando en la Selección. Pero soy consciente que para llegar hay que jugar, hay que mostrarse y hacer las cosas bien. Hoy en día siento que mi trabajo es seguir haciendo buenos partidos con Cristal y hacer goles, que el equipo esté arriba y mientras eso pase, en algún momento yo tendré la chance de estar con la Selección", finalizó.

