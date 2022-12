Jefferson Farfán salió campeón en los Países Bajos. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

Jefferson Farfán anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años de edad y tras una carrera de dos décadas que le permitió jugar en Países Bajos, Alemania, Emiratos Árabes y Rusia, además de disputar el Mundial de Rusia 2018. Su último equipo fue Alianza Lima, el club de sus amores donde salió bicampeón de la Liga 1 Betsson.

La 'Foquita' Farfán ya se alista para afrontar otros retos en su vida. Sin embargo, antes realizará su partido de despedida. “Si, si, obvio. En algún momento si, de todas maneras”, señaló en entrevista a América TV.

El exjugador de la Selección Peruana indicó que el compromiso será entre sus amigos y el resto del mundo para que “nadie se moleste”, recalcó. Hay que indicar, que Farfán jugó en PSV Eindhoven, Schalke 04, Al Jazzira y Lokomotiv de Moscú.

¿Cómo va la lesión de Farfán?

“Es la rodilla izquierda, el cartílago, ya se me cayó todo el cartílago. Es incómodo. A mi no me costaba nada el año o anteaño pasado venir a Lima o estar en la playa en Miami. Mi sueño más grande siempre ha sido terminar en Alianza porque si no fuera por ellos, no hubiera estado en Europa. No me importaba si venía en silla de ruedas. Este ha sido el momento perfecto para salir del equipo de mis amores”, declaró.Farfán respecto a la lesión que causó su retiro del fútbol.





