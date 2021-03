Jefferson Farfán recibió la bendición de doña Charo Guadalupe. | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

El futbolista peruano más talentoso de los últimos 30 años ha vuelto a nuestros dominios. Si eso no te conmueve, es porque simplemente tienes “alma de cántaro” o no te gusta este deporte. La sensación va más allá de si eres o no hincha de Alianza Lima, quienes aún deben tener una conexión más fuerte vinculada a sus recuerdos.

Para quienes no tuvimos la oportunidad de ver a Teófilo Cubillas, César Cueto o Julio César Uribe, Jefferson Farfán representa la esencia de lo que nos contaron del fútbol peruano. La picardía, el atrevimiento y el lujo productivo. La estética efectiva. Por eso duró tan poco en el Perú, porque Farfán se fue del país siendo campeón (y no una vez) y figura de Alianza Lima. Su camino sólido por la liga domestica fue ideal para sostenerse en Europa.

Hoy vuelve distinto y no solo me refiero a lo futbolístico. Hace algunos años dejó de ser ‘La Foquita’ para convertirse en ‘El tío Jefferson”. Su rol en el plantel blanquiazul probablemente sea distinto. De enseñanza y aprendizaje con los más chicos. Lejos de la banda y cada vez más cerca del área. Ya sin la misma explosión, pero más vinculado a la finalización.

Para entender la magnitud futbolística del regreso de Farfán, tendríamos que remontarnos a octubre del año pasado. En el juego ante Brasil por clasificatorias. Sí, Bascuñán, el VAR, la roja a Zambrano y el histrionismo de Neymar. Ese día, Jefferson Farfán complicó por más de 45 minutos a una de las defensas más duras del mundo a nivel de selecciones. Con 36 años podría, exceptuando a River Plate, ser titular en casi todos los equipos de la competitiva Copa Liga Profesional de Argentina. Si el tema físico le sopla a favor, lo vamos a disfrutar mucho.

