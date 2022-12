Barcos jugó dos años con Jefferson Farfán en Alianza Lima. | Fuente: Liga 1

Jefferson Farfán puso punto final a su carrera de 21 años en el fútbol. El exatacante de la Selección Peruana decidió, a los 38 años, colgar los chimpunes tras lograr el bicampeonato de la Liga 1 Betsson con Alianza Lima.

De esta manera, Farfán recibió sentidos mensajes de sus excompañeros en Alianza Lima y la Selección Peruana. Uno de ellos fue el atacante argentino Hernán Barcos, que destacó el paso de la 'Foquita' en el balompié.



"Grande Jefferson Farfán una carrera espectacular, llena de éxitos y volviste a tu casa a retirarte como un grande. Felicitaciones y un orgullo haber trabajado y disfrutado de tu fútbol estos dos años del bicampeonato", puntualizó Jefferson, que junto a Barcos, fue uno de los referentes del bicampeón peruano.

"Que sigan los éxitos en tu vida y lo mejor esta por venir. Abrazo grande", agregó el 'Pirata'.



Cabe destacar, que Hernán Barcos levantó en hombros a Farfán en la celebración del título en 2021.

Farfan destacó los logros de su carrera

En su publicación en redes sociales, Farfán mencionó los cuatro títulos que obtuvo en Países Bajos con el PSV Eindhoven, su permanencia durante siete años en el Schalke 04 alemán y el título que logró, después de 14 años, con el Lovomotiv ruso.





La publicación que realizó el ya exfutbolista Jefferson Farfán. | Fuente: AFP

El mensaje de despedida de Jefferson Farfán

"Los años pasan y quedan tantos recuerdos increíbles de toda una vida haciendo lo que más amo: jugar al fútbol.

Mi salida para Europa, 4 títulos en Holanda. Abrir camino en la dura Bundesliga, donde más de 7 años de mi vida pude jugar contra los mejores del mundo. Luego llegué a Rusia, país maravilloso donde pude salir campeón. Pero principalmente, donde cumplí mi máximo sueño de poder representar a mi Perú en un Mundial.

Diría que ese ha sido el momento más especial de mi carrera en el fútbol y me siento bendecido por ello. También por la oportunidad después de poder regresar a mi país para salir bicampeón con el club de mis amores, Alianza Lima.

No voy a negar que entran también sentimientos de tristeza, de saber que una etapa de mi vida se cierra. Pero las alegrías de lo vivido sobrepasan eso y me dan las fuerzas para mirar al furo con gran ilusión.

La vida y el fútbol me han enseñado que no importan cuántas veces caigas, sino cuántas te vuelves a levantar para seguir luchando. Quiero que sepan que siempre estaré para mi club y para mi hermoso país. Que no hay obstáculo que nos detenga, que si nos unimos y somos fuertes lograremos todo. Quiero que nuestros chicos nunca dejen de luchar por sus sueños.

Gracias a todos por acompañarme en este trayecto de mi vida, por hacerme más fuerte y por mi motivación para seguir luchando. En especial a los que siempre estuvieron a mi lado desde el comienzo, en las buenas, pero sobre todo en las malas, como mi madre y mi familia.

Gracias a Dios por darme salud y permitirme cumplir todos mis sueños. ¡Gracias fútbol!".





