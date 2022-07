Alianza Lima se pronunció sobre el caso de Jefferson Farfán y Paolo Hurtado | Fuente: Alianza Lima

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, habló sobre el caso de las diferencias entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado. El directivo dijo que hubo una “situación personal” entre ambos futbolistas, pero precisó que esta ya fue resuelta entre las partes.

Jefferson Farfán afronta su segunda temporada en Alianza Lima desde su retorno en 2021, aunque sigue sin debutar en el actual curso. Por otro lado, Paolo Hurtado fue fichado en el último mercado de pases y se estrenó en el triunfo ante Sport Boys en Matute.

"Jefferson y Paolo tenían una situación personal, la cual ya la resolvieron. Había una motivación de ambos de hacerlo porque es lo mejor para el club. Nos alegra mucho que esto haya podido ser así, después se dijeron muchas cosas de afuera que algunas son ciertas y muchas no, pero sobre todo lo importante fue que hayan arreglado su situación”, explicó José Bellina en ‘Alianza Play’.

José Bellina insistió que el tema entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado quedó zanjado, mencionando que en el último cotejo frente a Sport Boys se evidenció la sintonía del plantel de Alianza Lima.

“Estando dentro del club veo que cuando le van las cosas bien a Alianza todo está muy bien, pero cuando las cosas no están como todos esperamos hay problemas en la interna, eso es histórico y ya lo he vivido. Hay gestos más importantes que lo que se dice. Les diría a los hinchas que vean la celebración del primer gol contra Sport Boys y cuestionarse si eso refleja un grupo partido. No todo es color de rosa y por la misma convivencia puede haber discusiones, pero eso no quiere decir que la situación esté mal y esto es parte de cualquier equipo", argumentó.

¿Cuándo jugará Jefferson Farfán en Alianza Lima?

Jefferson Farfán es uno de los futbolistas más experimentados que tiene Alianza Lima en su plantel, no obstante, el delantero de 37 años no ha tenido actividad hasta el momento en lo que va de este curso.

Cuando retornó en 2021 participó de 14 partidos, donde solo fue titular en dos ocasiones y convirtió 4 goles. A Alianza Lima le quedan 16 cotejos por delante en el Torneo Clausura, además de los que correspondan a la Copa Bicentenario y posiblemente los playoffs. El próximo duelo será este sábado frente a Mannucci en Trujillo, donde Jefferson Farfán otra vez no será considerado.





