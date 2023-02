Jersson Vásquez | Fuente: Liga 1

Jersson Vásquez, defensor de la Universidad César Vallejo, se refirió al inicio de la Liga 1 2023 que estuvo marcada por seis walkovers por parte de los clubes opositores a la medida cautelar planteada por la Federación Peruana de Fútbol y, en su opinión, indicó que, más allá de que ellos sí pudieron jugar ante Alianza Atlético, lo visto en la fecha pasada puede ser comparado con la "liga de barrio.

"Es una lástima lo que está sucediendo. Los walkobers se ven en el barrio, no en una liga profesional como la nuestra. Eso me deja apenado. Espero que todas las partes lleguen a buen puerto y que, por el bien del fútbol peruano, esto se solucione de una vez", indicó el exjugador de Universitario de Deportes y Deportivo Municipal.

Por otro lado, el jugador lamentó haber empatado por 2-2 ante el cuadro de Sullana: "Dentro de todo se ha sumado un punto, no era lo que queríamos porque pensábamos que íbamos a empezar la Liga 1 de la mejor manera. Recién es el primer partido, queda mucho camino por recorrer. No mostramos nuestro nivel como en Uruguay. También está el tema de la para, no sabíamos si íbamos a jugar o no. No son excusas es parte de".

Como se recuerda, César Vlalejo tendrá que viajar a Lima para afrontar la fecha 4 de la Liga 1 Betsson 2023 debido a que deberá medirse ante Academia Deportiva Cantolao en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador este sábado 11 de febrero a partir de la 1:00 pm y será transmitido a través de la Liga 1 MAX disponible en DIrecTV y Bestcable.

Liga 1 Betsson 2023

Programación fecha 4 - Torneo Apertura

Viernes 10 de febrero

7:00 p.m. Cienciano vs. Cusco FC – Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 11 de febrero

1:00 p.m. A. Cantolao vs. Club UCV – Iván Elías Moreno (Liga1 Max)

3:30 p.m. ADT vs. Deportivo Garcilaso – Unión de Tarma (Liga1 Max)

7:00 p.m. D. Binacional vs. Atlético Grau – Monumental UNSA

Domingo 12 de febrero

11:00 a.m. Alianza Atlético vs. Club UTC - Campeones del 36 (Liga1 Max)

1:30 p.m. U. Comercio vs. Universitario - Municipal Carlos Vidaurre (Liga1 Max)

3:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal - Mansiche (Gol Perú)

4:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Boys – Alejandro Villanueva (no se transmitirá)

Lunes 13 de febrero

7:00 p.m. FBC Melgar vs. D. Municipal – Monumental UNSA