Joffre Escobar de Sporting Cristal: "Será un bonito desafío demostrar por qué se fijaron en mí" | Fuente: Sporting Cristal

Antes del cierre del libro de pases, Joffre Escobar fichó por Sporting Cristal. El delantero ecuatoriano, que había anotado cuatro goles con San Martín en el Apertura, aceptó el reto de cambiar de camiseta en el Clausura por la Liga1 Betsson.

"Fue algo muy rápido, yo estaba en San Martín, mi representante me llamó y me dijo que Cristal estaba interesado en contar conmigo en el Clausura. No lo dudé y di el paso para que Cristal negocie con Huachipato", dijo Escobar en conversación con radio Ovación.

El atacante se unió a los entrenamientos del cuadro rimense. "Los compañeros me han recibido muy bien, me han apoyado desde el primer momento. El 'profe', sé lo que quiere en la cancha, lo que me ha pedido, ve condiciones en mí y por eso me llamaron. En cada entrenamiento trato de hacerlo lo mejor y si me toca jugar lo haré de la mejor manera", añadió.

¿Joffre Escobar debutará ante Melgar?

Joffre Escobar, de 25 años, está en condiciones de debutar este fin de semana cuando Sporting Cristal visite a Melgar, pero la última palabra la tiene Roberto Mosquera. "No sé si voy a jugar (el domingo), es decisión del 'profe', yo estoy a disposición del técnico. He venido trabajando bien, yo estoy dispuesto y si no, a esperar la oportunidad", comentó.

Del ganador del Apertura de la Liga1 Betsson indicó: "Melgar es un rival muy duro, ganó el Apertura, será un partido muy difícil. Nosotros nos estamos preparando para este partido y esperamos traer los tres puntos a Lima porque es un rival directo".

