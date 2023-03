Jorge Fossatti debutó en la Liga1 Betsson en Cusco | Fuente: Universitario

El técnico uruguayo Jorge Fossati sumó su segunda victoria al mando de Universitario de Deportes, aunque esta vez fue por la Liga1 Betsson. El DT resaltó la respuesta que mostró el plantel crema ante Binacional y aseguró que ve con optimismo el futuro.

"Digo esto porque se ganó porque en otro momento podría sonar a excusas. El que entiende un poco de fútbol sabe que, aparte de enfrentar a un buen rival, debíamos enfrentar a una situación diferente a la que entrenamos y vivimos, que es en el llano y 3 200 metros no es algo tan simple. Lo primero que realmente me deja feliz es la producción del equipo en términos generales. Hay una serie de detalles para seguir mejorando", comentó Jorge Fossati tras la victoria de 2-1 ante Binacional.

Fossati se muestra optimista

En conferencia de prensa, el técnico crema también señaló que lo mostrado por su equipo ante Cienciano y Binacional lo ilusiona de cara al futuro.

"Tenemos poco tiempo con el plantel, pero solo tengo palabras de elogio para lo que ha sido la respuesta del plantel, en cuanto a absorber la idea que uno les pasa en los pocos entrenamientos que tenemos. Eso es lo que nos ha dado la posibilidad de conseguir estos dos triunfos, que me dejan tranquilo. Como dije después del partido contra Cienciano, nos deja optimista, con respecto al futuro porque esto se logra con méritos", indicó.

"No es que llegamos dos veces e hicimos dos goles. No es que los goles llegaron de casualidad. No es que ellos llegaron 50 veces y no pudieron concretar. No fue así el partido, al menos el que yo vi. Cuando se gana con méritos así me deja tranquilo, nunca conforme, pero sí tranquilo de cara al futuro", finalizó el entrenador crema.